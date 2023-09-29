ЗСУ за добу знищили по 34 ворожих БпЛА та артсистем – Генштаб

Упродовж доби українські захисники спалили 110 одиниць ворожого озброєння.

Втрати РФ на 29 вересня 2023

особового складу ‒ близько 277 660 (+340),

танків ‒ 4 687 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 8 972 (+10),

артилерійських систем – 6 409 (+34),

реактивних систем залпового вогню – 794 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 536 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 991 (+34),

крилатих ракет ‒ 1 529,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 836 (+21),

спеціальної техніки ‒ 930 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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