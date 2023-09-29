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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили по 34 ворожих БпЛА та артсистем – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники спалили 110 одиниць ворожого озброєння.

Втрати РФ на 29 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 277 660 (+340),
  • танків ‒ 4 687 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 972 (+10),
  • артилерійських систем – 6 409 (+34),
  • реактивних систем залпового вогню – 794 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 536 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 991 (+34),
  • крилатих ракет ‒ 1 529,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 836 (+21),
  • спеціальної техніки ‒ 930 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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ЗСУ за добу знищили по 34 ворожих БпЛА та артсистем – Генштаб

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