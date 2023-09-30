Білорусь намагається легалізувати незаконне вивезення українських дітей – МЗС України

Білорусь планує 4 жовтня дозволити представникам іноземних дипломатичних місій відвідати так звані місця проживання, навчання й оздоровлення українських дітей, які були силоміць вивезені росіянами з Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин.

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Задля уникнення відповідальності посадові особи в Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками.

– Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандиській поїздці білоруського режиму, – наголосили у МЗС України.

У відомстві запевнили, що Україна як на рівні національного розслідування, так і в межах розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжить роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей.

Нещодавно російські окупанти під різними приводами, зокрема й нібито для оздоровлення, вивезли з тимчасово окупованих територій до РФ ще близько 450 українських дітей, повідомляє Центр національного спротиву.

Станом на сьогодні в Росії незаконно всиновили щонайменше 386 українських дітей. Щодо цієї кількості в України є підтверджені дані.

Фото: сайт президента Білорусі

Джерело : МЗС

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