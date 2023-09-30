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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Чехія дозволила виробництво гвинтівок CZ BREN 2 в Україні – МЗС Чехії

Чехія дозволила виробництво гвинтівок CZ BREN 2 в Україні – МЗС Чехії

Чехія дала дозвіл Україні на організацію власного виробництва штурмових гвинтівок CZ BREN 2, які отримають назву Січ.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Чехії з посиланням на заступника глави Міноборони Даніеля Блажковца.

Під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві Блажковец обговорив з українською стороною спільні проекти та можливість розширення співпраці у сфері озброєння. 

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Серед основних флагманських проєктів – передача виробництва автомата Bren 2 Січ від компанії CZUB (Česká zbrojovka) або лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier&Bellot.

Водночас портал Militarniy вказує, що Україна, ймовірно, вже використовує гвинтівки CZ BREN 2 на фронті, які є вдосконаленою версію зброї попереднього покоління CZ-805 BREN. 

— У мережі з’являлося кілька фото та відео з цією зброєю. Можна припустити, що CZ BREN 2 використовують переважно підрозділи ГУР, – йдеться у повідомленні.

Штурмова гвинтівка CZ BREN 2: важливі характеристики та особливості

Гвинтівка CZ BREN 2 – це штурмова зброя, яка працює на газовивідній автоматиці. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозмінний ствол, який дозволяє швидко регулювати як довжину, так і калібр зброї.

Ствольна коробка CZ BREN 2 зроблена з алюмінієвого сплаву, тоді як решта частини гвинтівки – виконана з пластику.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві заявив, що Україна вже розпочала виробництво гармат і снарядів за стандартами НАТО для використання на полі бою.

Кабінет міністрів подав законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО – податок, який держава сплачує за військових, – піде на закупівлю техніки та власне виробництво зброї.

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Джерело: МЗС Чехії

Фото: CZUB

виробництво, Зброя, Україна, Українська зброя, Чехія
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