Це війна, тут інакше не буде: Буданов про розміщення ЗСУ у жилих кварталах

Розміщення військ у житлових кварталах є потребою, яка викликана війною й інакше не буває.

Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в авторському документальному проекті Дмитра Комарова Рік. Харківщина.

Глава української розвідки висловив здивування тим, що у нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати. Він зіронізував та наголосив, що нашим бійцям доведеться оселитися у полі, якщо вони полишать житлові квартали.

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– Ні, це абсолютно хибна логіка. Будь-яка військова наука в будь-якій країні світу – там завжди є в підручниках з тактики розділ, називається приблизно як “Ведення бойових дій в місті”. Це війна, тут інакше не буде, – говорить Буданов.

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