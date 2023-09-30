Карта бойових дій на 30.09.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні на 30.09.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 000-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : ISW

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