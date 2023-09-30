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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 30.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 30.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 30 вересня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 000-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Карта
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Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
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