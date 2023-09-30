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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 12 ББМ та 38 артсистем: Генштаб повідомив нові втрати росіян за добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України завдали російському ворогу чималих втрат у техніці, зокрема знищили майже 40 одиниць артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати особового складу росіян складають 278 130 осіб.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 30.09.2023:

  • особового складу ‒ близько 278 130 (+470) осіб,
  • танків ‒ 4691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6447(+38) од,
  • РСЗВ – 796 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 537 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15) од,
  • крилатих ракет ‒ 1529 од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 932 (+2) од.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Мінус 12 ББМ та 38 артсистем: Генштаб повідомив нові втрати росіян за добу

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Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
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