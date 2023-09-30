Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 12 ББМ та 38 артсистем: Генштаб повідомив нові втрати росіян за добу
Минулої доби Сили оборони України завдали російському ворогу чималих втрат у техніці, зокрема знищили майже 40 одиниць артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати особового складу росіян складають 278 130 осіб.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 30.09.2023:
- особового складу ‒ близько 278 130 (+470) осіб,
- танків ‒ 4691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
- артилерійських систем – 6447(+38) од,
- РСЗВ – 796 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 537 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 1529 од,
- кораблів /катерів ‒ 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 932 (+2) од.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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