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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Наступ на Харків: Буданов розповів про “цікаву нараду” окупантів за два тижні до вторгнення

Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Війська РФ на початку повномасштабного вторгнення планували швидко захопити Харків і не розраховували зустріти спротив у місті.

Подробиці про плани агресора розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова Рік. Харківщина.

Вторгнення окупантів почалося з інтенсивних ракетно-артилерійських ударів по системі ППО. Колони ворога перетнули кордон і рухалися в напрямку Харкова.

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Як пояснив Буданов, агресор планував захопити місто швидко. Окупанти думали, що спротив чинитимуть “виключно якісь окремі люди зі зброєю”.

Керівник ГУР повідомив, що за два тижні до початку вторгнення військовослужбовці РФ провели чергову нараду, на якій обговорювалася підготовка.

– За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій укотре почали дискусію, чи все готово. Спостерігалася невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків. І було порушено питання: А куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали: Знаєте, там усе готово, треба заходити, – розповів Буданов.

Він пояснив, що російські посадовці розікрали більшість коштів, які виділялися на підготовку повномасштабного вторгнення до України. А тому не хотіли звітувати й запевняли, що “все готово”.

– На інформаційну (підготовку, – Ред.) вони (кошти, – Ред.) десь ще йшли. На все інше – вибачте, – уточнив керівник ГУР.

Тим часом українці стали до зброї та стримали агресора, захистивши Харків.

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Джерело: Документальний фільм Рік. Харківщина

Війна в Україні, Кирило Буданов, Російська агресія, Харків
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