Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель

Понад 27 тис. українських військових вдосконалили свої навички в межах тренувальної місії ЄС.

Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій.

— Очевидно, що інвестиції в оборону України також означають інвестиції в нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною, – сказав він.

Боррель також додав, що ЄС проводить грунтовну роботу з військової підготовки. На даний момент підготовлено понад 27 тис. українських солдатів.

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Також високопосадовець нагадав, що нещодавно ЄС збільшив цільовий показник підготовки в межах місії до 40 тис. осіб та зауважив, що ініціатива з виробництва боєприпасів показала відмінні результати.

— У нас вже відбулися негайні поставки і тепер ми спрямовуємося на спільні закупівлі. Цього місяця Європейське оборонне агентство уклало дев’ять рамкових контрактів з промисловістю на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів, – додав він.

Боррель зазначив, що у ЄС повинні виробляти більше і швидше, щоб продовжувати підтримувати Україну і поповнювати запаси держав-членів.

Нагадаємо, сьогодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

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