Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Понад 27 тис. українських військових вдосконалили свої навички в межах тренувальної місії ЄС.

Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій.

— Очевидно, що інвестиції в оборону України також означають інвестиції в нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною, – сказав він.

Боррель також додав, що ЄС проводить грунтовну роботу з військової підготовки. На даний момент підготовлено понад 27 тис. українських солдатів.

Зараз дивляться

Також високопосадовець нагадав, що нещодавно ЄС збільшив цільовий показник підготовки в межах місії до 40 тис. осіб та зауважив, що ініціатива з виробництва боєприпасів показала відмінні результати.

— У нас вже відбулися негайні поставки і тепер ми спрямовуємося на спільні закупівлі. Цього місяця Європейське оборонне агентство уклало дев’ять рамкових контрактів з промисловістю на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів, – додав він.

Боррель зазначив, що у ЄС повинні виробляти більше і швидше, щоб продовжувати підтримувати Україну і поповнювати запаси держав-членів.

Нагадаємо, сьогодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

Читайте також
70 українських пілотів та техніків розпочали навчання у Данії на F-16 – Ігнат
Винищувач F-16

ЄС, Військові навчання, Жозеп Боррель, Україна, Українська армія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом
Жозеп Боррель
Білорусь намагається легалізувати незаконне вивезення українських дітей – МЗС України
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
Україна ЄС
Сім країн ЄС замовили артилерійські боєприпаси для України – ЗМІ
Снаряди, боєприпаси
Франція планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборони
Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Країни ЄС заборонили в’їзд із речами з Росії: реакція росіян
Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель
БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Понад 27 тис. українських військових здобули досвід у тренувальній місії ЄС – Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь