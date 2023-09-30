Припускаю, буде більше поставок Caesar Україні: Шамуссі про нарощування виробництва установок у Франції

Франція утричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar, тож Україна може отримати значно більше цих гаубиць.

Про це на Форумі оборонних індустрій повідомив гендиректор Nexter Group, віцепрезидент французької асоціації оборонної промисловості Ніколя Шамуссі.

– Ми поставили Україні різні системи озброєнь, запчастини та навчили українських воїнів обслуговуванню та ремонту наших систем. Зараз ми продовжуємо відправляти запчастини. Тож цей форум, полягає в тому, щоб зрозуміти що робити далі з точки зору місцевого виробництва, – сказав він.

Крім того, Шамуссі зазначив, що підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України. У рамках договору усі французькі та українські компанії можуть укладати індивідуальні угоди.

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– Caesar дуже потужна і пристосована до використання вашими військовими. Тому я припускаю, що буде більше поставок Caesar. Ми запровадили кардинальні зміни у промисловому процесі для збільшення можливостей виробництва. З початку війни ми утричі збільшили виробництво САУ Caesar, та удвічі збільшили виробництво боєприпасів. Адже наша спільна єдина мета – допомогти Україні, – сказав Шамуссі.

Нагадаємо, що під час першого Міжнародного форума оборонних індустрій у Києві президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва озброєння та військової техніки.

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