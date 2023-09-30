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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вдарили по пункту управління: на початку вторгнення РФ знищила 90% ППО Харківщини

Харків - прапор України
Фото: Getty Images

На початку повномасштабного вторгнення війська РФ знищили близько 90% протиповітряної оборони Харківщини.

Про це розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (позивний Марсель) в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова Рік. Харківщина.

У перші години широкомасштабної війни ворог намагався захопити перевагу в повітрі, завдавати ракетних ударів по українських аеродромах, командних пунктах ППО та зенітно-ракетних комплексах.

Зараз дивляться

– Практично 90% протиповітряної оборони було знищено. Я тоді зв’язався з командиром бригади 302 зенітно-ракетного полку і кажу: Де, чому не працюємо? А він каже: У мене практично вся бригада знищена, – пригадав Мельник.

Однак ворог не зміг повністю знищити ракети до комплексів ППО С-300. Їх вдалося поставити на бойове чергування.

– Там все одно у нього (командира бригади, – Ред.) залишилися ще ракети С-300, не буду казати, яка кількість. Зуміли все ж таки поставити їх на бойове чергування і зробити так, щоб російська авіація не продовжували нальоти на мирне місто Харків, – додав Мельник.

24 лютого 2022 року після 05:00 ранку російські ракети вдарили по пункту управління ППО на Харківщині. Він розташовувався в бункері під землею.

Дві ракети РФ пробили бункер і знищили ППО. Тоді загинули п’ятеро українських військовослужбовців, серед яких солдат строкової служби, який перебував в епіцентрі удару.

Цей підземний командний пункт згори здавався галявиною. Однак окупанти вдарили в місце якраз над ним.

Як пояснив начальник пункту управління ППО Вадим Синявський, ця споруда була зведена ще за часів Радянського Союзу. А плани і схема “були десь у Москві в архівах”.

Саме тому війська РФ точно прорахували, куди бити.

– Командний пункт був розрахований на вибух ядерної бомби на відстані 5 км. Бойової частини (ракети РФ, – Ред.) не повинно було вистачити, щоб пробити командний пункт, але там було два влучання в одне місце, – додав Синявський.

У цьому ж документальному фільмі керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що війська РФ планували швидко захопити Харків і не розраховували зустріти спротив у місті. А за два тижні до вторгнення військовослужбовці РФ провели “цікаву нараду”.

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Джерело: Документальний фільм Рік. Харківщина

Війна в Україні, Російська агресія, Харків, Харківська область
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