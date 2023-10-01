Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня

У другий місяць осені на українців чекає низка важливих змін. Жінки-медики мають стати на військовий облік, а для ФОП повернуть штрафи за невикористання касових апаратів. Крім того, наша країна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дати.

Про які ще зміни з 1 жовтня потрібно знати українцям – далі в матеріалі.

Військовий облік для жінок

Зараз дивляться

• Яким жінкам потрібно звернутися до ТЦК

З 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Спеціальність буде враховуватися і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок-медиків. Облік потрібний для узагальнення даних про резерв медиків у державі.

Як пояснили в Генеральному штабі ЗСУ, в територіальні центри комплектування та соцпідтримки (військкомати) мають прийти жінки, які:

закінчили заклади освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю (у такому разі взяття на облік військовозобов’язаних є обов’язковим);

мають спеціальність/професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю (беруться на облік за їхнім бажанням).

На військовому обліку мають перебувати всі жінки за такими спеціальностями: лікар; стоматолог; акушерка; медична сестра; фармацевт та провізор; керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо.

Жінки зі спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням. Перелік усіх спеціальностей є в наказі №35 Міноборони України.

Важливо, що жінки-медики матимуть 3 роки, щоб стати на військовий облік – до 31 грудня 2026 року. Тобто Генеральний штаб не вимагає негайної постановки жінок на облік, ці заходи планують здійснити поступово, починаючи з 1 жовтня.

– Наразі не відбувається примусового залучення жінок до проходження військової служби під час мобілізації та не планується в майбутньому. Усі наші захисниці проходять військову службу виключно у добровільному порядку, – наголосили в Генштабі.

• Які документи потрібно подати

Щоб стати на військовий облік, потрібно подати до ТЦК такі документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Далі жінки мають пройти медкомісію, яка зробить висновок про їхню придатність чи непридатність до військової служби. Огляд роблять: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гінеколог.

Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну та перебігу вагітності. Мають право на відстрочку медики-матері, які виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить у ЗСУ.

Як зазначили в Сухопутних військах ЗСУ, за ухилення від постановки на військовий облік можуть накласти штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

• Чи будуть обмеження на виїзд за кордон

З 1 жовтня жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок-медиків не буде.

Тобто кожна жінка з медичною чи фармацевтичною освітою зможе вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні.

Як уточнили в Держприкордонслужбі, обмеження діють для чоловіків віком 18 – 60 років, а також для деяких категорій держслужбовців та посадових осіб.

Варто зауважити, що вимога для жінок-медиків стати на військовий облік – не нова, вона діє з 1992 року, проте недосконало. Тому частина жінок-медиків не перебувала на обліку.

З 1 жовтня 2023 року ця вимога стає актуальною для тих, хто ще не перебуває на військовому обліку.

Що буде з тарифами

У жовтні не очікується підвищення вартості комунальних послуг. Зокрема, ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду залишаться без змін до кінця опалювального сезону, запевнили в Кабміні.

Як відомо, на низку тарифів діє мораторій під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення. Заборонено підвищувати тарифи на: послуги з розподілу природного газу; постачання гарячої води; централізоване опалення.

• Газ

Ціни на блакитне паливо не зміняться. Клієнти компанії Нафтогаз України (близько 98% побутових споживачів) сплачують фіксований тариф 7,96 грн за кубометр. Він діє до 1 травня 2024 року

В інших постачальників вартість кубометра газу коливається від 7,70 до 9,99 грн. Ці тарифні пропозиції також діють до 1 травня.

• Електроенергія

За електроенергію побутові споживачі від початку літа сплачують 2,64 грн за кВт. Такий тариф діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

• Водопостачання

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення планували підвищити з 1 липня в середньому на 32%. Однак рішення скасували, тому тарифи залишаються на попередньому рівні.

• Опалення

Кабінет міністрів зафіксував вартість газу для постачальників тепла до середини квітня 2024 року. Тому вартість опалення для населення в жовтні та загалом під час опалювального сезону не зміниться.

• Плата за розподіл газу

З 1 жовтня в Україні зміняться правила формування оплати за розподіл природного газу для населення.

Йдеться про побутових споживачів, яким газопостачання припинили повністю або частково. Відтепер враховуватимуть виключно функціонуюче газове обладнання споживача, яке не було опломбоване.

Новий принцип розрахунку дозволить менше платити тим громадянам, у яких протягом попереднього “газового року” споживання блакитного палива було на мінімальному рівні. Газовим роком вважається період з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного.

Як приклад Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг навела зміну платежу для споживача в Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання.

Старт опалювального сезону

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня. Однак дату можуть скоригувати, залежно від погодних умов.

Як правило, опалення вмикають, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче.

У Кабінеті міністрів запевнили, що підготовка до осінньо-зимового періоду перебуває на фінальній стадії: відремонтовано 7 атомних енергоблоків та майже 80% обладнання ТЕЦ, запрацюють 25 енергоблоків ТЕС.

Україна вперше пройде опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку (у сховищах накопичено 15 млрд кубометрів).

Водночас не зникає загроза нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. В уряді запевняють, що наша держава зараз значно краще підготовлена, ніж торік. Зокрема, посилено систему ППО, триває децентралізація енергосистеми.

Деякі види захисту енергооб’єктів від атак будуть застосовані вперше у світі.

В Міненерго наголосили, що графіки відключення світла в Україні з жовтня будуть застосовані лише в разі пошкодження енергосистеми під час обстрілів РФ.

Вікові надбавки для пенсіонерів

У жовтні не планується підвищення пенсійних виплат. Однак люди, які досягли певного віку (70, 75 чи 80 років), отримають щомісячні доплати:

громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, – до 570 грн;

яким виповнилося 75 років – до 456 грн;

яким виповнилося 70 років – до 300 грн.

Це щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам, у яких розмір пенсійних виплат з урахуванням усіх надбавок не досягає розміру середньої зарплати (наразі перевищує 16 тис. грн).

Доплати здійснюють з дати досягнення людьми відповідного віку.

Перерахунок субсидій

У жовтні українцям перерахують житлові субсидії на опалювальний період 2023-2024 років.

Як відомо, субсидія на оплату ЖКП розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня).

Як наголосили в Пенсійному фонді України, в жовтні буде проведено автоматичний перерахунок більшості субсидій. Він стосуватиметься домогосподарств:

які вже є отримувачами житлової субсидії (яким її призначили на неопалювальний період 2023 року);

яким у літній період було призначено нульову субсидію.

Таким громадянам додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Водночас подавати заяву на субсидію на опалювальний період 2023-2024 потрібно людям:

які влітку подали заяву на припинення субсидії та користувалися пільгою на оплату ЖКП, а на опалювальний сезон хочуть отримувати субсидію;

у яких відбулися зміни у складі зареєстрованих за місцем проживання осіб, зміни в соціальному стані тощо.

Під час розрахунку субсидії враховуватимуть доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховують у розмірі нарахованої пенсійної виплати за серпень поточного року.

Субсидію призначать, якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує 15%. Така норма діє до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування. Далі планка підвищиться до 20%.

Для оформлення субсидії потрібно подати: заяву про її призначення; декларацію про доходи і витрати.

За потреби можуть бути додані: договір оренди житла; довідки про доходи; довідка ВПО; документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.

Подати заяву на призначення субсидії можна:

онлайн через Дію, сайт Пенсійного фонду чи мобільний додаток ПФУ;

особисто уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

особисто до центру надання адміністративних послуг;

поштою або особисто до сервісного центру ПФУ незалежно від місця проживання.

Через зростання влітку тарифів на електрику в Пенсійному фонді очікують збільшення кількості отримувачів субсидії приблизно на 20%, порівняно з минулим опалювальним сезоном.

Що зміниться для ВПО

• Хто і які виплати отримає

Внутрішньо переміщені особи з 1 жовтня продовжать отримувати щомісячну допомогу на проживання від держави в сумі:

3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн – для інших осіб.

Виплати продовжили автоматично до кінця січня 2024 року. Для внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по отримання допомоги, її також призначать на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є: діти з інвалідністю; особи, які доглядають за людиною з інвалідністю; пенсіонери; троє і більше дітей віком до 18 років; якщо сукупний дохід на одного члена родини не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

На допомогу можуть претендувати громадяни:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (перелік оновлює Мінреінтеграції

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок війни.

Виплати здійснюють двічі на місяць: після 15 та 28 числа.

Допомогу не призначатимуть, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

• Виплати тим, хто прихистив ВПО

У період з 1 жовтня по 31 березня сума компенсації для таких людей визначається на рівні 30 грн за одного переселенця на день.

Тобто українці, які прихистили у себе ВПО, отримуватимуть близько 900 грн на місяць за кожного переселенця.

В інший період сума компенсації становить 14,77 грн на день.

• Виплати пенсіонерам-ВПО

Частина пенсіонерів із числа ВПО отримають додаткову виплату у розмірі 2093 грн.

Йдеться про тих громадян, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди.

Такі пенсіонери вже почали додатково отримувати по 2093 грн у вересні. Наступну виплату планується здійснити у жовтні.

Повернення штрафів за роботу без РРО

З 1 жовтня в Україні відновлюється відповідальність за порушення в сфері застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), тобто касових апаратів.

Її тимчасово скасовували після початку повномасштабної війни – для адаптації бізнесу.

Тепер усі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, мають використовувати РРО (програмні РРО) під час розрахунків за товари та послуги.

Водночас для ФОП суттєво зменшили розміри штрафів:

до 25% вартості проданих з порушенням товарів, робіт чи послуг – за порушення, вчинене вперше (раніше було 100%);

до 50% вартості – за кожне наступне порушення (раніше 150%).

Наприклад, якщо підприємець не виписав чек за товар чи послугу, і це перше порушення, то він сплатить 25% від суми реалізованого без РРО.

Послаблення штрафних санкцій не стосуються ФОП, які:

зареєстровані платниками податку на додану вартість;

продають підакцизні товари; технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту; ліки; вироби медичного призначення; ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння.

Деяких ФОП звільнили від відповідальності за невикористання РРО. Йдеться про порушення на тимчасово окупованих територіях і територіях активних/можливих бойових дій. Однак якщо порушення допущене при продажу підакцизних товарів, платити штраф доведеться.

Обмеження на продаж сигарет та алкоголю в duty-free

1 жовтня набуде чинності закон про обмеження на продаж сигарет і алкоголю в магазинах безмитної торгівлі (duty-free).

Документ ухвалили ще в серпні, наприкінці літа його підписав президент Володимир Зеленський. Проте в газеті Голос України закон опублікували лише 2 вересня.

Він набирає чинності “з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування”, тобто з 1 жовтня.

Документ забороняє:

на період до скасування воєнного стану продаж/постачання магазинами duty-free, а також розміщення в них сигарет та інших тютюнових виробів, вироблених в Україні;

продаж магазинами duty-free одній особі понад 50 сигарет, або 10 сигар, або 20 сигарил, або 50 грамів тютюну за добу;

продаж алкоголю одній особі протягом доби в обсязі понад 2 літри із вмістом спирту до 22%, або 1 літр міцних напоїв (понад 22% спирту).

Верховна Рада ухвалила закон після виявлення схеми фіктивних продажів цигарок через магазини duty-free. Тимчасова слідча комісія ВР встановила, що в наземних пунктах пропуску на кордоні в деяких магазинах продавали по 30-35 пачок цигарок на один чек, тоді як перевозити через кордон можна лише дві пачки на людину.

Нова дата Дня захисників і захисниць та хвилина мовчання

Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня.

Раніше святкування відбувалося 14 жовтня разом із Покровою Пресвятої Богородиці. Однак після переходу ПЦУ (Православної церкви України) на новий церковний календар дату змінили.

1 жовтня о 09:00 відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання. Вперше вся країна на хвилину зупиниться, аби вшанувати подвиг військових, які загинули, захищаючи Україну від агресії РФ.

Sometimes silence says more than words. This Sunday, October 1, Ukraine will mark the Day of its Defenders, for the first time on a new date. This day is devoted to everyone who fights for our nation, everyone who adds to Ukraine’s strength, and everyone who has given their life… pic.twitter.com/xQxarlBjlV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2023

– Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну, – закликали в Офісі президента.

Зміни для водіїв

З 1 жовтня і по 1 травня водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні на всіх механічних транспортних засобах.

У разі їх відсутності в конструкції автомобіля потрібно вмикати ближнє світло фар.

В осінньо-зимовий період світловий день стає коротшим, а тому увімкнені фари роблять авто помітнішим на дорогах. Це знизить ризик ДТП.

Увімкнення світла фар передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху України. Як повідомляли в патрульній поліції, за недотримання цієї норми передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (це штраф у розмірі 510 грн).

Реєстрація українських авто в Чехії

З 1 жовтня в Чехії розпочнеться реєстрація автомобілів з українськими номерними знаками. Ця процедура є безкоштовною.

Громадяни України тепер зобов’язані реєструвати транспортний засіб, яким користуються на чеській території.

Як пояснили в Міністерстві транспорту Чехії, реєстрацію здійснюватимуть муніципальні установи (в яких знаходиться реєстр водіїв). Їх перелік можна знайти на мапі:

Українці зможуть зареєструвати автомобіль у період із 1 жовтня по 31 грудня 2023 року. Ця умова не поширюється на міжнародні перевезення.

А з 1 січня 2024 року набудуть чинності інші правила. Від водіїв авто із українськими номерами в Чехії вимагатимуть бути зареєстрованим в українському реєстрі транспортних засобів не пізніше 7 днів після надання тимчасового захисту або візи з метою толерантності.

З 1 січня 2024 року керування незареєстрованим транспортним засобом вважатиметься правопорушенням. За нього штрафуватимуть на суму до 30 тис. крон (понад €1,2 тис.).

Продовження терміну виплат до Дня Незалежності

Термін виплат разової грошової допомоги до Дня Незалежності України продовжили до 1 листопада.

Тож ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України та ветеранів війни, які набули цього статусу до 24 серпня 2023 року включно, можуть до кінця жовтня звертатися за виплатою, якщо ще її не отримали.

Звернутися потрібно до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг. Слід надати відповідне посвідчення і дані про банківський рахунок, на який перерахують кошти.

Як відомо, суми виплат до Дня Незалежності цього року становлять від 450 грн до 3,1 тис. грн.

Новий потяг до Польщі

До кінця жовтня 2023 року Укрзалізниця планує запустити новий потяг сполученням Рава-Руська – Варшава.

Він зможе щоденно перевозити до 500 пасажирів загалом в обидва напрямки.

На станції Рава-Руська організують зручну пересадку на поїзди до Львова.

Точна дата запуску потяга поки не оголошувалася.

Розпочинають роботу перші помічники ветеранів

Із 3 жовтня у Вінниці почнуть працювати перші помічники ветеранів. Всі вони успішно пройшли навчання на цю посаду.

Помічник ветерана – це пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів. Спочатку його запустили в чотирьох областях – Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.

– На 400 запланованих посад помічників вже є 439 кандидатів, а на Вінниччині перші підготовлені 19 фахівців вже стають до роботи, – зазначили в міністерстві.

Тепер до проєкту долучаються Сумська, Полтавська, Закарпатська, Харківська, Київська області та Київ.

Помічниками ветеранів можуть бути громадяни України, які володіють українською мовою та мають освіту, не нижчу від молодшого бакалавра. У пріоритеті – кандидати, які мають статус ветерана війни або є родичами військових, членами сімей полеглих воїнів.

Ключовий обов’язок помічника ветерана – допомагати військовослужбовцям під час переходу до цивільного життя. Йдеться про психологічну та юридичну допомогу, збирання необхідних довідок, допомогу в питаннях працевлаштування тощо.

Іспити на громадянство України

27 жовтня набудуть чинності нові правила для отримання громадянства України.

Серед нових умов – складання іспитів з основ Конституції України, історії та на рівень володіння українською мовою.

Іноземці та особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Нацгвардії, повинні будуть подавати письмову заяву, що в разі набуття громадянства зобов’язуються скласти іспити протягом двох років.

Виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС

В Україні до 31 жовтня включно прийматимуть заяви на одноразову грошову допомогу для постраждалих через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Йдеться про мешканців підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей. Сума виплати для кожного постраждалого становить 5 тис. грн.

Заяви на грошову допомогу приймають органи соцзахисту. Кошти виплачують на банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.

Допомогу можуть отримати громадяни, які:

на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані) в населених пунктах, які були підтоплені;

після 6 червня (дня теракту) виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованого лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Крім того, продовжено терміни виплати компенсацій за втрачений врожай через теракт на Каховській ГЕС. Подати заяву та копію документа, який підтверджує право власності на земельну ділянку, також можна до 31 жовтня.

Розмір допомоги становить 3 318 грн за втрачений урожай овочів на 0,01 га. Кошти виплачуватимуть на площу:

не більше 0,2 га на Миколаївщині (тобто максимум 66 360 грн );

); не більше 0,3 га на Херсонщині (максимум 99 540 грн).

Зміни в роботі Київського метрополітену

Із понеділка, 2 жовтня, будуть зменшені інтервали між поїздами метро Києва:

у години пік середній проміжок часу між поїздами складатиме 2,5-3 хвилини;

у міжпіковий період – 5-5,5 хвилини.

Інтервали у вихідні дні залишаться без змін – 6-7 хвилин.

Під час повітряної тривоги рух поїздів здійснюється лише підземними ділянками.

Усі 46 підземних станцій цілодобово працюють у режимі укриття.

Перехід на зимовий час

В Україні останньої неділі жовтня переводять стрілки годинників на зимовий час. У 2023 році це станеться 29 жовтня о 4:00.

Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Осінні канікули у школах

Цього року осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та триватимуть до 29 жовтня.

Уже другий рік поспіль українські школярі навчаються в умовах повномасштабної війни. Передбачено три форми навчання: очна, дистанційна та змішана.

Зниклі безвісти: МВС запускає гарячу лінію

З 1 жовтня Міністерство внутрішніх справ запускає гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (0 800 103 333).

За цим номером оператори нададуть інформацію про роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, консультуватимуть родичів та формуватимуть анкети до Уповноваженого.

Наразі в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин є понад 9,6 тис. записів.

❗️ВАЖЛИВО❗️ 1/3 МВС стає головним органом у координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин З 1 жовтня Міністерство внутрішніх справ запускає Гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Номер гарячої лінії – 0800103333 pic.twitter.com/C9XRqKvTO6 — МВС України (@MVS_UA) September 29, 2023

Вихідні у жовтні

У другий місяць осені українці матимуть 9 вихідних днів (суботи та неділі).

Розпочнеться жовтень з державного свята – Дня захисників і захисниць України (1 жовтня). Це неділя.

До повномасштабної війни якщо святковий день збігався з вихідним, то вихідний день переносився на наступний після святкового ( ст. 67 Кодексу законів про працю).

Однак в умовах воєнного стану цю норму скасували, тому додаткового вихідного 2 жовтня не буде.

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