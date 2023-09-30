Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.
На своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) він опублікував відеозвернення, записане на тлі Спасо-Преображенського кафедрального собору, який частково зруйнувала країна-терорист Росія, завдавши ракетного удару 23 липня.
– Одеса – прекрасне місто. Воно мало б бути в заголовках новин завдяки своїм культурним заходам, унікальній атмосфері, історії… Але натомість воно з’являється в заголовках новин через варварські атаки, які руйнують портову інфраструктуру та старовинні храми. Я став свідком наслідків цієї війни, – сказав Боррель.
У пості він зазначив, що Європейський Союз підтримує відновлення об’єктів, що зазнали варварського руйнування з боку Росії.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
↓https://t.co/GSaSr71RSW
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 23 липня, Росія атакувала історичний центр Одеси п’ятьма видами ракет. У результаті атаки РФ загинула щонайменше одна людина, ще 22 особи – постраждали.
Також ударом військ РФ був зруйнований Спасо-Преображенський собор УПЦ МП і пошкоджені інші історичні будівлі.
Скриншот відео: Жозеп Боррель
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