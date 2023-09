Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

На своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) він опублікував відеозвернення, записане на тлі Спасо-Преображенського кафедрального собору, який частково зруйнувала країна-терорист Росія, завдавши ракетного удару 23 липня.

У пості він зазначив, що Європейський Союз підтримує відновлення об’єктів, що зазнали варварського руйнування з боку Росії.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.

Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.

The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023