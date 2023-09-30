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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом

Жозеп Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

На своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) він опублікував відеозвернення, записане на тлі Спасо-Преображенського кафедрального собору, який частково зруйнувала країна-терорист Росія, завдавши ракетного удару 23 липня.

– Одеса – прекрасне місто. Воно мало б бути в заголовках новин завдяки своїм культурним заходам, унікальній атмосфері, історії… Але натомість воно з’являється в заголовках новин через варварські атаки, які руйнують портову інфраструктуру та старовинні храми. Я став свідком наслідків цієї війни, – сказав Боррель.

У пості він зазначив, що Європейський Союз підтримує відновлення об’єктів, що зазнали варварського руйнування з боку Росії.

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Нагадаємо, у ніч проти неділі, 23 липня, Росія атакувала історичний центр Одеси п’ятьма видами ракет. У результаті атаки РФ загинула щонайменше одна людина, ще 22 особи – постраждали.

Також ударом військ РФ був зруйнований Спасо-Преображенський собор УПЦ МП і пошкоджені інші історичні будівлі.

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Скриншот відео: Жозеп Боррель

Війна в Україні, Жозеп Боррель, Одеса
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