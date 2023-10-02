Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
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Війна та Україна
- У Харкові зафіксували три прильоти, там ракети С-300 влучили по території підприємства.
- Близько 11:00 1 жовтня російські військові обстріляли центральну площу Вовчанська Харківської області. Є загиблий.
- 1 жовтня протягом дня на Херсонщині Росія атакувала Берислав, Тягинку, Веселе та сам Херсон.
- Росія вгатила по Кривому Рогу з БпЛА, а по Нікополю – з важкої артилерії.
- РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані.
- У Джанкої в тимчасово окупованому Криму прогримів вибух.
- Упродовж доби українські захисники ліквідували 118 одиниць ворожої техніки, зокрема 11 ворожих танків та 30 артсистем.
- Пролунала заява від міського голови Харкова Ігор Терехов, що у місті побудують першу в Україні підземну школу.
- Уранці 1 жовтня українські спецслужби атакували російські міста Смоленськ та Сочі безпілотниками.
Світ
- На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія Smer-SD.
- Колишній прем’єр-міністр Словаччини та лідер проросійської партії Smer-SD Роберт Фіцо, яка перемогла на дострокових парламентських виборах, повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.
- Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, який перебував з візитом у Києві, сказав, що блок збільшить військову підтримку України.
- У столиці Туреччини Анкарі двоє чоловіків намагались вчинити теракт.
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