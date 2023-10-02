Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня

Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня

Дайджест подій за 1 жовтня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Війна та Україна

Світ

Зараз дивляться

Війна в Україні, Дрони, Жозеп Боррель, Російська агресія, Словаччина, Сочі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Погрожували зброєю та вимагали не перевіряти авто: у Харкові чоловіки на позашляховиках влаштувати конфлікт на блокпосту
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
ЄС має намір збільшити військову допомогу Україні – Боррель
Жозеп Боррель
Подоляк про те, що означає лист від США та перелік пріоритетних реформ
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Роберт Фіцо
З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
Нашестя дронів в РФ | Почаївська лавра тоне у провадженнях | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
Святкова бавовна в Криму | У Словаччині переміг “Русский мир”? | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Атака дронами Сочі і Смоленська та Боррель у Києві: головні новини 1 жовтня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь