Карта бойових дій на 01.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.
Про це 1 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 01.10.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна