Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом

У неділю, 1 жовтня, українці відзначають важливе свято: День захисників і захисниць України. У світлі розв’язаної РФ повномасштабної кривавої війни воно набуло особливого сенсу, адже саме українські воїни зараз захищають майбутнє нашої країни.

Як з’явилося це свято та чи трансформувалося з вузькопрофільного в загальнонаціональне – далі в матеріалі.

Цього року українці вперше відзначають День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня.

Досі святкування проводилося 14 жовтня – разом із Покровою Пресвятої Богородиці. Однак у звʼязку з переходом Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар дату змінили.

Крім того, з 14 на 1 жовтня перенесено і святкування Дня Українського козацтва. Тож для українців сьогоднішній день має багато смислів.

Як відомо, козацтво свого часу відіграло важливу роль в розвитку української державності та національної ідеї в суспільстві. Козацтво виникло на українських землях у XV столітті та займало помітне місце в східноєвропейській історії. А в XVI столітті була створена Запорізька Січ як праобраз державності.

Вже у ХХ столітті традиції боротьби за незалежність України наслідували воїни Української повстанської армії. Вони брали до рук зброю, намагаючись захистити український народ від обох тоталітарних режимів: нацистського та комуністичного. Символічний день створення УПА також прив’язують до свята Покрови Божої Матері.

Слава Україні! – Героям слава! було гаслом УПА. А зараз це офіційне вітання у Збройних силах України.

Наша держава знову відстоює свою незалежність, право на свободу та ідентичність. І саме завдяки військовим ми зберегли право бути вільними людьми.

Паралельно з розвитком давніх традицій Україна створює і нові. Сьогодні о 09:00 відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання. Українців закликають на хвилину зупинитися, аби вшанувати подвиг захисників і захисниць, які віддали життя за нашу країну.

– Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова… Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією, – наголошував президент Володимир Зеленський.

Sometimes silence says more than words.

This Sunday, October 1, Ukraine will mark the Day of its Defenders, for the first time on a new date. This day is devoted to everyone who fights for our nation, everyone who adds to Ukraine’s strength, and everyone who has given their life… pic.twitter.com/xQxarlBjlV

