Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Терміново
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Наша сила – в єдності, сміливості та стійкості: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Нам не можна втрачати сміливість, стійкість і єдність, щоб не втратити Україну, заявив президент Володимир Зеленський на урочистостях до Дня захисників та захисниць.

– У сучасних поколінь українців та усіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, свободу і незажність, є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона від російської навали спирається на історично більшу єдність нашого суспільства, єдність, яку ми бережемо.

Україна має історичну більшу підтримку світу. І хоч буває, що насуваються хмари, які приносять сумніви, сила нашого світлого прагнення до свободи здатна, як сонце, пробити будь-які хмари. І це було, і не раз. І більше ніколи жодного разу Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом та волею за примарні обіцянки спокою, – наголосив глава держави.

Зараз дивляться

За його словами, Україна зробили історичні висновки та чітко бачить, як здобути перемогу.

– Українська сміливість має принести державі мир, і це буде. Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. І наша єдність має дозволити пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупантів з нашої землі. І це буде! Сміливість, стійкість і єдність – те, що не можна втрачати, щоб не втратити Україну, – підсумував президент.

Після хвилини мовчання Зеленський вручив державні нагороди, бойові прапори та стрічки почесної відзнаки президента за мужність та відвагу.

Читайте також
Сильні наближають переможні часи: Зеленський привітав із Днем захисників
Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, День захисника України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Джанкої повідомляють про гучний вибух
Вибух
РФ розгорнула 25 армію поблизу Кремінної, деякі вагнерівці повертаються воювати – Євлаш про ситуацію на фронті
Російські окупанти
РФ вгатила ракетами по Донеччині: серед чотирьох поранених – дитина
Ракетні удари по Донецькій області 1 жовтня 2023
Нова традиція: Уся країна зупинилася на хвилину, щоб вшанувати загиблих
Хвилина мовчання в Києві 1 жовтня 2023
Карта бойових дій на 01.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Країни ЄС заборонили в’їзд із речами з Росії: реакція росіян
Наша сила – в єдності, сміливості та стійкості: Зеленський звернувся до українців
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Наша сила – в єдності, сміливості та стійкості: Зеленський звернувся до українців
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Наша сила – в єдності, сміливості та стійкості: Зеленський звернувся до українців
БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Наша сила – в єдності, сміливості та стійкості: Зеленський звернувся до українців
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь