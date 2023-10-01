Наша сила – в єдності, сміливості та стійкості: Зеленський звернувся до українців

Нам не можна втрачати сміливість, стійкість і єдність, щоб не втратити Україну, заявив президент Володимир Зеленський на урочистостях до Дня захисників та захисниць.

– У сучасних поколінь українців та усіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, свободу і незажність, є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона від російської навали спирається на історично більшу єдність нашого суспільства, єдність, яку ми бережемо.

Україна має історичну більшу підтримку світу. І хоч буває, що насуваються хмари, які приносять сумніви, сила нашого світлого прагнення до свободи здатна, як сонце, пробити будь-які хмари. І це було, і не раз. І більше ніколи жодного разу Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом та волею за примарні обіцянки спокою, – наголосив глава держави.

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За його словами, Україна зробили історичні висновки та чітко бачить, як здобути перемогу.

– Українська сміливість має принести державі мир, і це буде. Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. І наша єдність має дозволити пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупантів з нашої землі. І це буде! Сміливість, стійкість і єдність – те, що не можна втрачати, щоб не втратити Україну, – підсумував президент.

Після хвилини мовчання Зеленський вручив державні нагороди, бойові прапори та стрічки почесної відзнаки президента за мужність та відвагу.

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