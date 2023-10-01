Нова традиція: Уся країна зупинилась на хвилину, щоб вшанувати загиблих

1 жовтня о 09:00 люди на вулицях усіх міст країни зупинились на хвилину, щоб вшанувати загиблих українців.

Віддавати таким чином шану громадянам президент Володимир Зеленський запропонував щороку в День захисників та захисниць України, який відтепер відзначається 1 жовтня.

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О 09:00 в Україні на хвилину зупинились люди й транспорт.

Ушановували полеглих українців, зокрема, й на площах міст біля меморіалів слави.

Фото: КМВА

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