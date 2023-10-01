РФ розгорнула 25 армію поблизу Кремінної, деякі вагнерівці повертаються воювати – Євлаш про ситуацію на фронті

Бойовики, пов’язані з ПВК Вагнера, почали повертатися воювати проти України, однак вони не несуть тактичної загрози.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, в Україну повертаються “залишки від тих недобитків, які залишились після того, як вагнерівці були розбиті наприкінці весни – на початку літа”.

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Зараз фіксують декілька випадків, коли колишні члени ПВК Вагнер приходять на керівні чи інструкторські посади. Водночас Євлаш зазначив, що тактичної загрози вагнерівці вже більше не несуть і не будуть нести.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ також прокоментував розгортання Росією 25 армії на сході.

– Зараз її чисельність становить понад 17 тисяч. Вони зайняли свої позиції поблизу Кремінної. Їхнє основне завдання – тримати цей напрямок, але підготовленість цього особового складу залишається на невисокому рівні. Ці військові були набрані за контрактом або переведені з інших підрозділів, – сказав Євлаш.

Наразі на цьому напрямку не фіксують штурмових дій, але окупанти використовують авіацію, щоб компенсувати роботу артилерії.

Уночі 1 жовтня РФ атакувала Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed, 16 БпЛА вдалося знищити.

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