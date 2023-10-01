У Джанкої повідомляють про гучний вибух

У неділю, 1 жовтня, у Джанкої в тимчасово окупованому Криму прогримів вибух.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

– Чекаємо на офіційну інформацію, що на цей раз “відмінусувалося” в окупантів, – зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Раніше партизани повідомили, що в окупованому Криму росіяни перевозять бойові катери типу Раптор автомобільними дорогами.

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