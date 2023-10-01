Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 11 ворожих танків та 30 артсистем ‒ Генштаб
Упродовж доби українські захисники ліквідували 118 одиниць ворожої техніки.
Втрати РФ на 1 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 278 570 (+440),
- танків ‒ 4 702 (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 8 991 (+7),
- артилерійських систем – 6 477 (+30),
- реактивних систем залпового вогню – 798 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 537,
- літаків – 316 (+1),
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 043 (+37),
- крилатих ракет ‒ 1 529,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 883 (+29),
- спеціальної техніки ‒ 933 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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