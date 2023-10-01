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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 11 ворожих танків та 30 артсистем ‒ Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 118 одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 1 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 278 570 (+440),
  • танків ‒ 4 702 (+11),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 991 (+7),
  • артилерійських систем – 6 477 (+30),
  • реактивних систем залпового вогню – 798 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 537,
  • літаків – 316 (+1),
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 043 (+37),
  • крилатих ракет ‒ 1 529,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 883 (+29),
  • спеціальної техніки ‒ 933 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

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