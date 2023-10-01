ЗСУ за добу спалили 11 ворожих танків та 30 артсистем ‒ Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 118 одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 1 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 278 570 (+440),

танків ‒ 4 702 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 8 991 (+7),

артилерійських систем – 6 477 (+30),

реактивних систем залпового вогню – 798 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 537,

літаків – 316 (+1),

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 043 (+37),

крилатих ракет ‒ 1 529,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 883 (+29),

спеціальної техніки ‒ 933 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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