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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Данія внесла $14 млн на закупівлю боєприпасів для України

155 мм снаряди
Фото: Getty Images

Уряд Данії спрямував 100 млн данських крон (понад $14 млн) на спільну європейську закупівлю для України артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в рамках програми Європейського оборонного агентства (EDA).

Як очікують на сайті Міністерства оборони Данії, боєприпаси мають бути поставлені протягом 2024 року.

Голова оборонного відомства Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що сьогодні українські війська перебувають у ситуації гострої нестачі артилерійських боєприпасів.

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– Данія сприятиме більшій кількості спільних закупівель боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, — запевнив Троелс Поульсен.

Раніше ініціатором спільної закупівлі 155-мм снарядів для артилерії виступила Естонія.

Згодом країнами-членами Євросоюзу була узгоджена спільна закупівля 1 млн боєприпасів для українського війська.

Забезпечення потреб України відбувається в три етапи:

  • на першому етапі країни-члени ЄС передали боєприпаси зі своїх складів;
  • на другому – зі спільних закупівель;
  • на третьому етапі виробники озброєнь мають виконати потреби Європи із закупівель.

Запропонований Естонією проєкт Євросоюзу триватиме понад вісім років і передбачає, що під час кожної окремої закупівлі країни висловлюватимуть свою позицію, чи бажають вони зробити внесок.

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Війна в Україні, Данія, ЗСУ
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