Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні військової допомоги в розмірі €5 млрд у 2024 році.
Про це на пресконференції за підсумками сьогоднішнього саміту в Києві заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.
За словами глави євродипломатії, він має намір домогтися підписання угоди до кінця року.
– Я пропоную створити з коштів Європейського фонду миру новий фонд на €5 млрд для України на 2024 рік. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно буде домовитися про фінансові плани на багато років уперед, – сказав він.
За його словами, міністри на зустрічі зробили основний акцент на допомозі Києву, зокрема військовій.
– Ми обговорили зобов’язання у сфері безпеки, які ми хочемо надати Україні. Найтвердіші зобов’язання у сфері безпеки, які ми можемо дати Україні – це членство в ЄС, – підкреслив Боррель.
Також він підтвердив намір ЄС підготувати до кінця року близько 40 тис. українських військових, зокрема льотчиків.
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