Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні військової допомоги в розмірі €5 млрд у 2024 році.

Про це на пресконференції за підсумками сьогоднішнього саміту в Києві заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.

За словами глави євродипломатії, він має намір домогтися підписання угоди до кінця року.

Зараз дивляться

– Я пропоную створити з коштів Європейського фонду миру новий фонд на €5 млрд для України на 2024 рік. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно буде домовитися про фінансові плани на багато років уперед, – сказав він.

За його словами, міністри на зустрічі зробили основний акцент на допомозі Києву, зокрема військовій.

– Ми обговорили зобов’язання у сфері безпеки, які ми хочемо надати Україні. Найтвердіші зобов’язання у сфері безпеки, які ми можемо дати Україні – це членство в ЄС, – підкреслив Боррель.

Також він підтвердив намір ЄС підготувати до кінця року близько 40 тис. українських військових, зокрема льотчиків.

Читайте також
ЄС має намір збільшити військову допомогу Україні – Боррель
Жозеп Боррель

ЄС, Війна в Україні, Жозеп Боррель
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Трансформатори і кабелі: на Дніпропетровщині окупанти вдарили по складу з енергообладнанням
Енергетика
Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2
Leopard 2
Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами
Дрони Shahed
Нацбанк переходить до режиму керованої гнучкості курсу з 3 жовтня
Національний банк України
Зеленський до глав МЗС ЄС: Санкційного тиску на Росію замало, потрібно більше
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
НБУ не визначатиме курс валют | Потужний обстріл Авдіївки | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
⚡️Рф скинула авіаюомюи на Херсон | В Київ прибули 27 дипломатів | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь