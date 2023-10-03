Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України

Пентагон
Фото: Depositphotos

Міністерство оборони Сполучених Штатів попередило Конгрес про брак коштів для заміни озброєнь, які США направили в Україну.

Про це йдеться в листі, направленому лідерам Конгресу, від імені контролера Пентагону Майкла Маккорда.

У Міноборони США заявили, що вони змушені уповільнити процес постачання українських військ і закликали Конгрес поповнити фінансування України.

Зараз дивляться

У документі, отриманому Associated Press, контролер Маккорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з $25,9 млрд, виділених Конгресом на поповнення військових запасів США, які були спрямовані в Україну, залишилося $1,6 млрд.

Ці запаси включають мільйони артилерійських снарядів, високоточних ракет і ракет без внутрішніх систем наведення, які необхідні Україні для контрнаступу, спрямованого на повернення територій, захоплених Росією під час війни.

За словами Маккорда, без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників і засобів прориву, які “критично важливі і термінові зараз, коли Росія готується до зимового наступу”.

Раніше в Конгресі США ухвалили тимчасовий бюджет на 45 днів, у якому не передбачено фінансування для України.

Утім, як запевнила український посол у Вашингтоні, офіційний Київ продовжить роботу з партнерами для підтвердження допомоги. Водночас поставки, які були узгоджені раніше, не перебувають у зоні ризику.

Читайте також
Ми не вважаємо, що підтримка з боку США похитнулася – Кулеба про бюджетну резолюцію
Дмитро Кулеба

Джерело: AP
Війна в Україні, військова допомога, Конгрес, Конгрес США, Підтримка України, Пентагон, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна може почати переговори щодо приєднання до ЄС вже цього року – Зеленський
Володимир Зеленський
Росія провела випробування ракети з ядерною установкою – NYT
ракетні удари ракета
Боєприпаси та радіостанції для Leopard: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги
Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України
Гривня у вільному плаванні? Що означає відмова Нацбанку від фіксованого курсу валют
Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України
Зустріч глав МЗС ЄС у Києві та обстріл Харкова і Херсона: головні новини 2 жовтня
Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
ЗСУ просунулись біля Бахмута | Україна отримає 5 МЛРД від ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
ЗСУ просунулись біля Бахмута | Україна отримає 5 МЛРД від ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Україна імпортує скло з Білорусі? | В армії дронів новий рекорд | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України
У Москві злили адреси офіцерів ФСБ та ГРУ | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України
Дрони пошкодили виробництво ракет Ха-59 в РФ | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь