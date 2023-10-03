Критично важливо перед зимою: Пентагон назвав Конгрес США продовжити фінансування України

Міністерство оборони Сполучених Штатів попередило Конгрес про брак коштів для заміни озброєнь, які США направили в Україну.

Про це йдеться в листі, направленому лідерам Конгресу, від імені контролера Пентагону Майкла Маккорда.

У Міноборони США заявили, що вони змушені уповільнити процес постачання українських військ і закликали Конгрес поповнити фінансування України.

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У документі, отриманому Associated Press, контролер Маккорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з $25,9 млрд, виділених Конгресом на поповнення військових запасів США, які були спрямовані в Україну, залишилося $1,6 млрд.

Ці запаси включають мільйони артилерійських снарядів, високоточних ракет і ракет без внутрішніх систем наведення, які необхідні Україні для контрнаступу, спрямованого на повернення територій, захоплених Росією під час війни.

За словами Маккорда, без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників і засобів прориву, які “критично важливі і термінові зараз, коли Росія готується до зимового наступу”.

Раніше в Конгресі США ухвалили тимчасовий бюджет на 45 днів, у якому не передбачено фінансування для України.

Утім, як запевнила український посол у Вашингтоні, офіційний Київ продовжить роботу з партнерами для підтвердження допомоги. Водночас поставки, які були узгоджені раніше, не перебувають у зоні ризику.

Джерело : AP

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