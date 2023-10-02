Не треба думати, що це лише розвідка боєм. Ігнат назвав ціль нічної атаки РФ

Удари РФ спрямовані на військові та інфраструктурні об’єкти України. Росіяни прокладають маршрут і розвідують українські засоби ППО.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ворог має різні цілі. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше, ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об’єктах – військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (безпілотників, – Ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак, – Ред.) протягом дня, – сказав він.

Ігнат зазначив, що окупанти запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби протиповітряної оборони має Україна, і чи працюють вони.

Зараз дивляться

– Сьогодні невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, – додав речник.

За його словами, є ще інформація, що РФ застосовувала і балістичну ракету на одному з напрямків. Наразі уточнюється, що з нею сталось.

У ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну сімома ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили чотири безпілотники.

Фото: Медіа Центр Україна

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