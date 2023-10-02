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Не треба думати, що це лише розвідка боєм. Ігнат назвав ціль нічної атаки РФ

Не треба думати, що це лише розвідка боєм. Ігнат назвав ціль нічної атаки РФ

Удари РФ спрямовані на військові та інфраструктурні об’єкти України. Росіяни прокладають маршрут і розвідують українські засоби ППО.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ворог має різні цілі. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше, ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об’єктах – військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (безпілотників, – Ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак, – Ред.) протягом дня, – сказав він.

Ігнат зазначив, що окупанти запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби протиповітряної оборони має Україна, і чи працюють вони.

Зараз дивляться

– Сьогодні невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, – додав речник.

За його словами, є ще інформація, що РФ застосовувала і балістичну ракету на одному з напрямків. Наразі уточнюється, що з нею сталось.

У ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну сімома ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили чотири безпілотники.

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Фото: Медіа Центр Україна

атака дронами, Війна в Україні, Юрій Ігнат
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