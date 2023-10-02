Нічний і ранковий обстріл Херсона та ситуація біля Роботиного: головні події ночі 2 жовтня

У ніч на 2 жовтня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вночі під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зараз дивляться

У Херсоні вночі та зранку пролунали вибухи

Уночі та зранку російська армія кілька разів обстріляла Херсон із тимчасово окупованого лівого берега – є влучання у різних районах міста.

Про це повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, два заклади освіти, об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення підприємства.

Ситуація на південь від Роботиного

Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, намагаючись захиститися від контрнаступу Сил оборони України на заході Запорізької області. Про це заявляють в Інституті вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично значущі польові укріплення неодноразово переходили з рук у руки.

На геолокаційних кадрах від 30 вересня помітно, як українські війська б’ють по російських військах, що намагаються зайняти систему траншей приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного – в районі дороги T0408 Роботине – Токмак. А ще 13 вересня ЗСУ займали ділянки цієї траншеї, але, схоже, втратили її внаслідок російських контратак.

У ЗСУ зазначають, що ця траншея, контрольована російськими військами, є опорним пунктом у системі траншей, вогневих систем і бліндажів, розташованих між Роботиним і Новопрокопівкою.

В ISW назвали, хто може очолити ПВК Вагнера

Приватна військова компанія Вагнера може перейти в підпорядкування Росгвардії або Міноборони РФ і знову становити серйозну загрозу для українських військових. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

29 вересня російський диктатор Володимир Путін публічно підтримав колишнього командира ПВК і нинішнього співробітника Міністерства оборони Андрія Трошева та заявив, що вони обговорювали формування нових добровольчих загонів для війни в Україні.

Деякі бойовики Вагнера негативно відреагували на підтримку Путіним Андрія Трошева. В одному з Telegram-каналів, пов’язаних із Вагнером, повідомлялося, що 25-річний син Євгена Пригожина Павло Пригожин нібито взяв на себе командування угрупованням.

Міноборони Британії вважає, що Путін не може виграти війну

Диктатор РФ Володимир Путін не може виграти війну проти України, але й не може знайти спосіб вийти з неї, вважає очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс.

За словами міністра, Путін хотів захопити Київ “блефом”, але народ України не дозволить цьому статися. Шеппс також додав, що війна поглинає зброю і людей “із жахливою швидкістю”, та “ми повинні залишатися непохитними”.

У своїй промові посадовець також називає Україну “частиною сім’ї європейських демократичних націй”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 586-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.