Очільниця МЗС Франції порадила РФ не сподіватись, що ЄС втомиться підтримувати Україну
Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві є сигналом того, що блок підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі.
Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, повідомляє France 24.
– Це демонстрація нашої рішучої і тривалої підтримки України, допоки вона не зможе перемогти. Це також повідомлення Росії, що вона не має сподіватися на нашу втому. Ми будемо там (з Україною, – Ред.) ще довго, – сказала вона.
Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала посилити українську ППО напередодні зими.
У понеділок, 2 жовтня, у Києві проходить зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ.
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