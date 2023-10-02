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Очільниця МЗС Франції порадила РФ не сподіватись, що ЄС втомиться підтримувати Україну

міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна
Фото: Getty Images

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві є сигналом того, що блок підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі.

Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, повідомляє France 24.

– Це демонстрація нашої рішучої і тривалої підтримки України, допоки вона не зможе перемогти. Це також повідомлення Росії, що вона не має сподіватися на нашу втому. Ми будемо там (з Україною, – Ред.) ще довго, – сказала вона.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала посилити українську ППО напередодні зими.

Зараз дивляться

У понеділок, 2 жовтня, у Києві проходить зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

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Джерело: France24
ЄС, Війна в Україні, Україна, Франція
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