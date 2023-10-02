Останній день для сплати: перелік податків, які необхідно розрахувати до кінця жовтня

Платникам податків необхідність подати звітність з акцизного податку, плати за землю, податку на додану вартість і рентної плати до 20 жовтня 2023 року.

Дотримання цього терміну є важливим для уникнення можливих штрафів.

Податковий календар на жовтень 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

2 жовтня 2023 року

Останній день для сплати податків та зборів, зокрема акцизного податку, військового збору, ПДФО, плати за землю, податку на додану вартість та рентної плати.

Також цей день є останнім для подання звітності щодо трансфертного ціноутворення.

9 жовтня 2023 року

Останній день для подання звітності про обсяги виробництва та реалізації підакцизних товарів.

16 жовтня 2023 року

Останній день для подання звітності щодо використання книг обліку розрахункових операцій.

19 жовтня 2023 року

Останній день для сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, зокрема й тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, і членами фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, за III квартал 2023 року, а також для ПДФО фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за III квартал 2023 року.

20 жовтня 2023 року

Останній день для подання звітності з акцизного податку, плати за землю, податку на додану вартість та рентної плати.

Також цей день є останнім для сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.

30 жовтня 2023 року

Останній день для сплати податків та зборів, включно з акцизним податком, військовим збором, єдиним податком, ЄСВ, ПДФО, платою за землю, податком на додану вартість, податком на нерухоме майно, рентною платою і транспортним податком.

31 жовтня 2023 року

Останній день для сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за жовтень 2023 року (п. 137.11 ст. 137, п.п. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 Податкового кодексу України).

Нагадаємо, кожен зареєстрований платник єдиного податку може надіслати запит на отримання від Державної податкової служби України витягу з реєстру платників єдиного податку.

Джерело: ДПС

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