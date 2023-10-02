Росія задіяла у Чорному морі старі літаки-амфібії Бе-12 – розвідка Британії

Через загрозу ударів по Севастополю РФ змушена більше використовувати військово-морську авіацію для патрулювання, зокрема північно-західної частини Чорного моря, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

– В останні тижні морська авіація Чорноморського флоту Росії відіграє особливо важливу роль в операціях флоту, який намагається протистояти одночасним загрозам на південному фланзі війни в Україні, – йдеться у зведенні 2 жовтня.

За даними розвідки, країна-агресор використовує старі літаки-амфібії Бе-12 MAIL, спроєктовані ще у 1950-х роках, що базуються на території тимчасово окупованого Криму.

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Їхнє головне завдання – раннє виявлення безпілотних надводних кораблів.

Крім того, розвідка Британії фіксує бойові вильоти винищувачів Су-24, які проводять морські ударні операції, зокрема підтверджує щонайменше один нещодавній авіаудар по острову Зміїний.

У розвідці також вважають, що це вимушений крок, оскільки РФ, найімовірніше, доведеться перебазувати більшість сил ЧФ до Новоросійська.

Майже кожен ранок окупантів у Криму починається з так званої бавовни. Зокрема, напередодні у Джанкої пролунав вибух. Аксьонов повідомив про нібито збиття ракети силами ППО.

Фото: Вікіпедія

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