Ситуація на південь від Роботиного динамічна – ISW

Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, намагаючись захиститися від контрнаступу Сил оборони України на заході Запорізької області.

Про це заявляють в Інституті вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично значущі польові укріплення неодноразово переходили з рук у руки.

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На геолокаційних кадрах від 30 вересня помітно, як українські війська б’ють по російських військах, що намагаються зайняти систему траншей приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного – в районі дороги T0408 Роботине – Токмак. А ще 13 вересня ЗСУ займали ділянки цієї траншеї, але, схоже, втратили її внаслідок російських контратак.

У ЗСУ зазначають, що ця траншея, контрольована російськими військами, є опорним пунктом у системі траншей, вогневих систем і бліндажів, розташованих між Роботиним і Новопрокопівкою.

Траншеї з’єднані підземними спорудами, схожими на тунелі. Окупаційні війська приділяють пріоритетну увагу обороні цих позицій.

Геолокаційні кадри від 1 жовтня дають підстави припустити, що Збройні сили України контролюють найсхіднішу траншею і намагаються просунутися на захід, щоб захопити дві траншеї, які залишилися, та з’єднані з ними бліндажі й вогневі позиції, заявляють в ISW.

Також є повідомлення, що російські війська проводять успішні обмежені тактичні контратаки на південь від Роботиного, але інформація потребує підтвердження. Загалом тактична ситуація в цьому районі складна та динамічна.

Джерело : ISW

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