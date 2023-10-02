Ситуація на південь від Роботиного динамічна – ISW
Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, намагаючись захиститися від контрнаступу Сил оборони України на заході Запорізької області.
Про це заявляють в Інституті вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично значущі польові укріплення неодноразово переходили з рук у руки.
На геолокаційних кадрах від 30 вересня помітно, як українські війська б’ють по російських військах, що намагаються зайняти систему траншей приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного – в районі дороги T0408 Роботине – Токмак. А ще 13 вересня ЗСУ займали ділянки цієї траншеї, але, схоже, втратили її внаслідок російських контратак.
У ЗСУ зазначають, що ця траншея, контрольована російськими військами, є опорним пунктом у системі траншей, вогневих систем і бліндажів, розташованих між Роботиним і Новопрокопівкою.
Траншеї з’єднані підземними спорудами, схожими на тунелі. Окупаційні війська приділяють пріоритетну увагу обороні цих позицій.
Геолокаційні кадри від 1 жовтня дають підстави припустити, що Збройні сили України контролюють найсхіднішу траншею і намагаються просунутися на захід, щоб захопити дві траншеї, які залишилися, та з’єднані з ними бліндажі й вогневі позиції, заявляють в ISW.
Також є повідомлення, що російські війська проводять успішні обмежені тактичні контратаки на південь від Роботиного, але інформація потребує підтвердження. Загалом тактична ситуація в цьому районі складна та динамічна.
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна