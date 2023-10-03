Україна отримає від Австралії антидронові системи Slinger для захисту від невеликих дронів
Австралійська компанія Electro Optic Systems підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України.
Десять таких систем буде передано до кінця року і забезпечить захист від невеликих дронів, повідомляє ABC.
Система Slinger може встановлюватись на цивільні пікапи, що покращує мобільність самої системи, а також забезпечує можливість встановлення на будь-яку відповідну автотехніку.
Компанія EOS має передати Україні 160 систем Slinger, які будуть використовуватись мобільними підрозділами протиповітряної оборони.
Що відомо про систему Slinger?
Система складається з однієї 30-мм гармати Bushmaster M230LF та кулемета калібру 7.62 мм FN MAG.
У поєднанні з оптико-електронною системою та радаром, комплекс демонструє високу точність проти малорозмірних повітряних цілей типу DJI Phantom. Дальність виявлення цілей оптико-електронною системою становить 12 км з використанням денного каналу, та 13.7 з використанням нічного каналу.
Маса системи близько 400 кг, що дозволяє встановлювати більшість колісного автотранспорту як цивільного, так і військового призначення.
Slinger може використовувати програмовані осколково-фугасні боєприпаси з радіочастотним наближенням, що дозволяє системі уражати невеликі дрони.
Швидкість стрільби такої гармати становить 100 або 200 пострілів на хвилину з використанням тепловізора і приладів нічного бачення.
Нагадаємо, Австралія передала Збройним силам України 30 колісних повнопривідних бронетранспортерів Bushmaster.
Фото: EOS
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна