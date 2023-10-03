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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Україна отримає від Австралії антидронові системи Slinger для захисту від невеликих дронів

Україна отримає від Австралії антидронові системи Slinger для захисту від невеликих дронів

Австралійська компанія Electro Optic Systems підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України.

Десять таких систем буде передано до кінця року і забезпечить захист від невеликих дронів, повідомляє ABC.

Система Slinger може встановлюватись на цивільні пікапи, що покращує мобільність самої системи, а також забезпечує можливість встановлення на будь-яку відповідну автотехніку.

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Компанія EOS має передати Україні 160 систем Slinger, які будуть використовуватись мобільними підрозділами протиповітряної оборони.

Що відомо про систему Slinger?

Система складається з однієї 30-мм гармати Bushmaster M230LF та кулемета калібру 7.62 мм FN MAG.

У поєднанні з оптико-електронною системою та радаром, комплекс демонструє високу точність проти малорозмірних повітряних цілей типу DJI Phantom. Дальність виявлення цілей оптико-електронною системою становить 12 км з використанням денного каналу, та 13.7 з використанням нічного каналу.

Маса системи близько 400 кг, що дозволяє встановлювати більшість колісного автотранспорту як цивільного, так і військового призначення.

Slinger може використовувати програмовані осколково-фугасні боєприпаси з радіочастотним наближенням, що дозволяє системі уражати невеликі дрони.

Швидкість стрільби такої гармати становить 100 або 200 пострілів на хвилину з використанням тепловізора і приладів нічного бачення.

Нагадаємо, Австралія передала Збройним силам України 30 колісних повнопривідних бронетранспортерів Bushmaster.

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Фото: EOS

Джерело: ABC News
Австралія, Війна на Донбасі, Зброя, Зброя для України
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