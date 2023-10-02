Зовнішність не повинна впливати: Гасиджак судиться через заяви про неможливість очолювати Музей Голодомору

Днями адвокатки ЮрФем: підтримки Оксана Гузь, Марина Саєнко, Христина Кіт та Марта Змисла подали позов до Голосіївського районного суду міста Києва про захист гідності та ділової репутації, визнання інформації дискримінаційною та недостовірною та відшкодування шкоди в.о. директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. Цьогоріч влітку її професійні якості поставили під сумнів у зв’язку з її зовнішністю.

– Логічне завершення тривалої підготовки й формування вимог позовної заяви, після хейту і бодишеймингу, якого зазнала Леся Гасиджак, – позовна заява подана до суду. Ми розуміємо, що це досить складний і болісний процес для суспільства в цілому, але наполягаємо на неможливості дискримінувати будь-яку людину за будь-якими ознаками. Чекаємо на відкриття провадження і цікавий судовий процес. На нашу думку, дискримінація і маніпуляція недостовірною інформацією повинна бути покарана, – каже адвокатка Оксана Гузь, АО Прове.

Сама Леся Гасиджак зазначає:

Зараз дивляться

– Як під час першої хвилі хейту, так і після її спадання я отримала сотні повідомлень від жінок зі словами підтримки моїх дій – переведення комунікації з кривдником і суспільством у правове поле. Багато з них ділилося власним травматичним досвідом, коли вони зазнавали принижень через свою зовнішність або й через те, що були жінками на керівних посадах. Тому мій позов – це не тільки відстоювання своєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв’язати руки новим хейтерам.

Нагадаємо, що історія почалась з того, що влітку з’явився допис про те, що Леся Гасиджак не може очолювати Музей Голодомору саме через її зовнішній вигляд. Леся заявила, що подаватиме позов до суду. Відтоді адвокатки ЮрФем: підтримки працювали над стратегією у захисті порушених прав Лесі Гасиджак з урахуванням всіх проявів дискримінаційного ставлення.

Адвокатка Марина Саєнко пише:

– Законодавство України прямо забороняє дискримінацію за різними ознаками, зокрема: раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. До інших ознак належить зокрема і зовнішній вигляд людини. Це означає гарантоване право кожній людині бути собою, проявляти свою індивідуальність та самореалізовуватись без негативних для себе наслідків у будь-який не заборонений законом спосіб.

Вона зауважила, що на те, чи можете людина працювати там, де хочете, може впливати виключно її відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим для такої роботи, тобто рівень професіоналізму.

– Решта — колір вашої шкіри або очей, зріст, стать, вага, кількість волосся на тілі, сімейний стан, наявність чи відсутність дітей, котів тощо — не має жодного значення та не може бути перешкодою для вашої самореалізації, – додала Саєнко.

ЮрФем: підтримка надає безоплатну юридичну допомогу постраждалим від сексуального насильства та гендерної дискримінації. Звернутись можна за номером телефону 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 (безкоштовний номер), написавши у Viber/Telegram або залишивши заявку на сайті .

Starlight Media стане інформаційним партнером цієї справи, щоб підтримати важливий прецидент в боротьбі з дискримінацією щодо жінок.

Фото: ЮрФем: підтримка

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