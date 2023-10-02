Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зустріч глав МЗС ЄС у Києві та обстріл Харкова і Херсона: головні новини 2 жовтня
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Україна
- Уночі та зранку російська армія кілька разів обстріляла Херсон із тимчасово окупованого лівого берега – є руйнування інфраструктури та щонайменше шість поранених, серед яких дитина та двоє поліціянтів.
- Росіяни завдали ударів ракетами С-300 за межами Харкова.
- Вночі 2 жовтня ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами.
- У ГУР повідомили, що внаслідок атаки ударних дронів 1 жовтня про російському авіазаводу у Смоленську порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
- В Україну від Польщі надійшла партія відремонтованих танків Leopard 2. Наразі триває робота над іншими бойовими машинами.
- Президент України Володимир Зеленський визначив 5 кроків для посилення позицій України та ЄС у тиску на РФ.
- Голова держави Зеленський підписав зміни щодо кримінальної відповідальності за порушення правил експлуатації військової техніки.
- Нацбанк переходить до режиму керованої гнучкості курсу з 3 жовтня.
Світ
- У Києві пройшла зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ Євросоюзу.
- Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році.
- Нобелівську премію 2023 року з медицини присуджено Каталін Каріко і Дрю Вайссману за розробку мРНК-вакцин проти Covid.
- У Мексиці під час меси завалився дах церкви: щонайменше 10 загиблих і 60 травмованих.
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