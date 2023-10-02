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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зустріч глав МЗС ЄС у Києві та обстріл Харкова і Херсона: головні новини 2 жовтня

Зустріч глав МЗС ЄС у Києві та обстріл Харкова і Херсона: головні новини 2 жовтня

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Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
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