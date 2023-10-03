Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Діти війни: чи передбачені в Україні пільги та які саме

діти війна
Фото: УНІАН

Життя чималої кількості дітей невпізнано змінилося після 24 лютого 2022 року, коли вони втратили свої будинки, рідних та друзів.

Згідно з Постановою Кабміну № 268 Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, держава вживає заходів для їхнього соціального захисту, присвоюючи спеціальний статус та надаючи відповідну допомогу.

Чи передбачені в Україні пільги дітям із статусом діти війни, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

На сьогодні у законодавстві не погоджено соціальних гарантій, виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, оскільки це питання регулює застарілий Закон України Про соціальний захист дітей війни.

Такий закон передбачає соціальні гарантії винятково для осіб, які є громадянами України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше ніж 18 років. 

Тому у Кабміні зареєстрували проєкт Закону 9042, який визначає, що дитиною війни є особа, яка проживала (проживає) в районах проведення воєнних (бойових) дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації або на лінії розмежування та не досягла повноліття (18 років), у тому числі дитина, яка перебувала у стані внутрішньоутробного розвитку.

У цьому проєкті також передбачені такі соціальні пільги:

  • щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України;
  • компенсація витрат, пов’язаних із отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України;
  • державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Однак проєкт лише розглядається у Верховній Раді та не ухвалений. Через це кількість соціальних гарантій для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, залишається незначною.

Згідно із законом Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб передбачено, що діти, які мають статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, можуть безплатно харчуватися у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Окрім того, статус дітей може передбачати певні пільги на місцевому рівні. Все це залежить від рішень кожної територіальної громади окремо.

Найчастіше проблеми можуть виникати на етапі збору документів. Зокрема, доказової бази наслідків воєнних дій і збройних конфліктів для дитини з урахуванням обставин, які передбачає постанова.

Окрім того, на труднощі також впливає надто бюрократизований процес подання документів.

Варто додати, що досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Нагадаємо, статус дитини війни  у 2023 році може отримати неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Читайте також
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Документи

Джерело: Кабінет міністрів

Війна в Україні, Верховна Рада, Пільги, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Розвідка Британії: Кремль успішно маніпулює думкою громадян про “іноагентів”
кремль
На Донеччині поїзд збив російський ЗРК: троє окупантів загинули, двоє поранені
російські окупанти
Брюссель розморозить мільярди євро Угорщини, щоб забезпечити допомогу для України – FT
Єврокомісія
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 03.10.2023
DeepStateMap
Росіяни гатять по Херсону з початку доби: що відомо
Обстріл Херсону 3 жовтня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум
США Україна
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Діти війни: чи передбачені в Україні пільги та які саме
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Діти війни: чи передбачені в Україні пільги та які саме
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Діти війни: чи передбачені в Україні пільги та які саме
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь