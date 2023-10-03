Фінансування допомоги Україні з боку США не припиниться — Маркарова

Загрози припинення фінансування допомоги Україні з боку Сполучених Штатів немає, навіть після того, як Конгрес США не ухвалив додатковий масштабний пакет підтримки країни.

Про це заявила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова у інтервʼю Укрінформу.

— З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає, – зазначила вона.

Маркарова наголошує, що набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні.

Зараз дивляться

Дипломатка розповіла, що після голосування в Конгресі в суботу, вона провела численні зустрічі та телефонні розмови з членами Конгресу.

— Значна кількість сенаторів і конгресменів обох партій закликали не лише ухвалити чи зберегти підтримку України, а й посилити її, – зазначила Маркарова.

Вона запевнила, що адміністрація активно працює з Конгресом з цього питання. З її слів, наразі ведуться дуже активні переговори щодо розробки нового бюджетного рішення, в якому має бути передбачена допомога Україні.

Маркарова додала, що бюджет може бути ухвалений як окремим законом, так і як частина більшого пакету фінансування Міністерства оборони США.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США затвердила федеральний бюджет для фінансування урядових органів влади, який не передбачає допомогу Україні.

Законопроєкт дозволить уряду Сполучених Штатів працювати ще 45 днів. За проєкту закону проголосували 335 конгресменів Палати представників, коли 91 – проти.

Фото: Оксана Маркарова

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.