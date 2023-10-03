Харків допомагає тримати міцним увесь Cхід України – звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів наради щодо оборони та соціально-економічної ситуації у Харкові й Харківській області, а також нагородами відзначив військових.

Про це він заявив у відеозверненні.

Очільник держави відвідав розташування 103 окремої бригади ТрО, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 15 мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. А також поспілкувався з воїнами з інших наших бригад.

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За словами президента, він заслухав від комбатів інформацію про конкретні потреби підрозділів, зокрема про зброю та забезпечення і про комплектування бригад.

Також Володимир Зеленський нагородами відзначив солдатів, сержантів, офіцерів, а також бойових медиків.

– Різні підрозділи, різний бойовий шлях, але однаково сильні українці! Пишаюся всіма! – наголосив президент.

Очільник держави провів наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові й області. Проговорили питання підготовки до зими з огляду на постійний терор Харкова з боку Росії.

Також президент разом із очільником області Олегом Синєгубовим, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром енергетики Германом Галущенком, головою Укренерго Володимиром Кудрицьким та очільником Нафтогазу Олексієм Чернишовим обговорили захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування.

– Надзвичайно важливо, що Харків, попри все, не просто тримається, а й допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України та для всієї Європи, – заявив Володимир Зеленський.

На нарадах глава держави дав доручення щодо підготовки до опалювального сезону, щодо відбудови, щодо фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів. За його словами, потрібно прискоритися.

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