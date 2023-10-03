І сумно, і смішно: у ГУР пояснили, для чого росіяни на авіабазі в Енгельсі намалювали літаки Ту-95

На летовищі авіабази Енгельс російські військові малювали літаки Ту-95, щоб заплутати й ускладнити українську розвідку.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Єдиних новин наголосив, що російське “аналогов нет” виходить на новий рівень.

За його словами, росіяни думають, що українці сприймуть намальовані літаки за справжні та атакуватимуть дронами. Тобто так РФ, можливо, намагається захистити свій авіафлот.

Зараз дивляться

– Можливо, вони намагаються списати чергові бюджетні гроші на ремонт техніки чи придбання нової. Але, якщо серйозно, то це й сумно, і смішно коментувати, – сказав Андрій Юсов.

Він наголосив, що Росія нещодавно позиціювала себе мало не лідером на ринку озброєнь, другою армією у світі, а тепер намагається допотопним креативом імітувати, що вона посилює захист своїх об’єктів. Наприклад, росіяни покривали свої літаки шинами. Це, начебто, мало убезпечити від дронових атак.

Представник ГУР зауважив, що росіяни можуть захистити свої аеродроми, якщо повністю заберуться з території України.

Раніше американське видання The War Zone опублікувало супутникові світлини від 29 вересня, на яких видно двовимірні малюнки російських бомбардувальників. Намальовано досить реалістично, хоча забули домалювати тіні від літаків.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.