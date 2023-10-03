На Донеччині поїзд збив російський ЗРК: троє окупантів загинули, двоє поранені
У ніч проти 3 жовтня на території тимчасово окупованої Донеччини поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс Стріла-10. В результаті загинуло троє російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Інцидент стався на перегоні Єнакієво-Вуглегірськ.
– За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав із мосту і потрапив під поїзд. Троє російських військових загинули, двоє поранені, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, унаслідок зіткнення тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.
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