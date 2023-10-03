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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Донеччині поїзд збив російський ЗРК: троє окупантів загинули, двоє поранені

російські окупанти
Фото: Getty Images

У ніч проти 3 жовтня на території тимчасово окупованої Донеччини поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс Стріла-10. В результаті загинуло троє російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Інцидент стався на перегоні Єнакієво-Вуглегірськ.

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– За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав із мосту і потрапив під поїзд. Троє російських військових загинули, двоє поранені, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, унаслідок зіткнення тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Раніше у РФ випадково видали адреси надсекретних об’єктів ГРУ і ФСО.

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