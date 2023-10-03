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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни

На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
Фото: СБУ

Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

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Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із ЗРК С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло сім мирних жителів, зокрема дитина.

– Координати українських об’єктів російські інформатори передавали до  ФСБ через “зв’язкового”. Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом Лохматий), – йдеться у повідомленні.

У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.

На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
СБУ
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни
На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни

Під час розслідування злочинних дій Лебедєва було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру.

– До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані, – повідомили правоохоронці.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури Лохматого і затримали їх за різними місцями перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 КК. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отримати розвіддані про безпілотники ЗСУ.

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Джерело: СБУ
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