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Обговорили обстановку та потреби. Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 жовтня, відвідав бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зокрема, Зеленський поспілкувався з бійцями 103 окремої бригади територіальної оборони, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25 окремої повітрянодесантної січеславської бригади.

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– Із комбригами та комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України напередодні ліквідували 111 одиниць ворожого озброєння.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ
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