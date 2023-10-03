Обговорили обстановку та потреби. Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 жовтня, відвідав бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському.
Про це повідомила пресслужба президента.
Зокрема, Зеленський поспілкувався з бійцями 103 окремої бригади територіальної оборони, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25 окремої повітрянодесантної січеславської бригади.
– Із комбригами та комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби, – йдеться у повідомленні.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України напередодні ліквідували 111 одиниць ворожого озброєння.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова