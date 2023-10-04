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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Посилення боїв на Купʼянсько-Лиманському напрямку та оборонна допомога від США: головні новини 3 жовтня

Посилення боїв на Купʼянсько-Лиманському напрямку та оборонна допомога від США: головні новини 3 жовтня

За добу Сили оборони знищили 29 безпілотників Shahed. На Півночі України будуть посилювати протиповітряну оборону. В США запевнили, що оборонна підтримка України триватиме й надалі. Національний банк вперше з липня 2022 року підвищив офіційний курс долара.

Головні новини за 3 жовтня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Україна

ППО знищила 29 із 31 Шахеда та ракету Іскандер

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Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним безпілотником Shahed-136/131 та крилатою ракетою Іскандер-К. Шахеди летіли з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму. Іскандер вилетів із району Джанкоя.

На Півночі України посилюють ППО

У північних областях працюють над тим, щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони напередодні холодів, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

У Миколаєві під час тривоги прогримів вибух. Росіяни обстрілювали і Херсон.

Початок переговорів про членство України в ЄС

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що переговори про вступ України до ЄС мають початися цієї осені або на початку 2024 року. На думку міністра, Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС.

НБУ підвищив курс долара

Національний банк України вперше з липня минулого року підвищив офіційний курс долара. Офіційний курс гривні до долара на середу, 4 жовтня, встановлено на рівні 36,59 грн/$1. Зростання становить трохи більше ніж дві копійки (+0,0215 грн).

На Миколаївщині розкрили одну із найбільших агентурних мереж РФ

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

Перевірки українського зерна перенесуть до порту у Литві

Протягом наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль для української агропродукції буде перенесено з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва).

Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку

Зеленський поспілкувався з бійцями 103 окремої бригади територіальної оборони, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25 окремої повітрянодесантної січеславської бригади.

Клименко розповів, як каратимуть чоловіків, що втекли за кордон

У МВС розглядають декілька варіантів покарання, серед яких штрафи та кримінальна відповідальність.

Україна замовила 100 трансформаторів

Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких має бути вироблена всередині країни, а половина закуплена за кордоном. У міру надходження закордонні трансформатори зберігатимуться в Польщі та Румунії доти, доки не знадобляться.

Світ

США відзначили агресивні антикорупційні заходи в Україні

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер відзначив, що впродовж останніх кількох тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції. У США закликали продовжувати ці кроки.

Військова допомога Україні від США триватиме

Адміністрація президента США Джо Байдена підтверджує союзникам, що надання військової допомоги Україні буде продовжено, попри зростання кількості республіканців у Конгресі.

Вірменія ратифікувала Римський статут

3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. За даними видання Haqqin, за проголосували 60 депутатів, проти – 22.

У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні

Міністерство оборони США готове передати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетною бойовою частиною, як тільки Білий дім схвалить такі поставки.

Війна в Україні
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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

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