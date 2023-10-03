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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Пришвидшить транзит. Перевірки українського зерна перенесуть до порту у Литві

зерно урожай
Фото: Pixabay

Протягом наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль для української агропродукції буде перенесено з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що це дозволить пришвидшити транзит територією Польщі.

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У міністерстві додали, що перенести контроль запропонувала Україна, а уряди Польщі та Литви підтримали такий механізм, назвавши його “конструктивним кроком”.

Що відомо про суперечку довкола зерна

На початку травня цього року Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українського зерна: насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн ЄС. Йдеться про Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

Обмеження діяли до 15 вересня, і Брюссель вирішив їх не продовжувати. Однак Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

У відповідь Україна вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих держав.

Паралельно українська сторона запропонувала Євросоюзу та країнам-сусідам компроміс щодо зернового експорту.

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Зерно, Литва, Польща, Україна
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