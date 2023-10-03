США відзначили агресивні антикорупційні заходи в Україні

У Держдепі США заявили, що протягом останніх кількох тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції. У відомстві закликали продовжувати ці кроки.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 2 жовтня.

За його словами, питання корупції обговорювали з президентом України Володимиром Зеленським та представниками українського уряду під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

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Зазначено, що антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС.

– Це зображують як щось, що Україна повинна зробити, щоб отримати підтримку західних союзників і, зрештою, реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і, безумовно, це правда, – наголосив Міллер.

Речник Держдепу вважає, що подолання корупції є важливим для здатності України побудувати довгострокову економіку.

– Оскільки Україна буде сусідом Росії назавжди, їй потрібно мати економіку, яка зможе підтримувати апарат безпеки, здатний стримувати майбутню російську агресію, а цього неможливо досягти, якщо в різних секторах економіки буде широко розповсюджена корупція, – додав він.

Раніше у Білому домі повідомили, що незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

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