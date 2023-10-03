США відзначили агресивні антикорупційні заходи в Україні
У Держдепі США заявили, що протягом останніх кількох тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції. У відомстві закликали продовжувати ці кроки.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 2 жовтня.
За його словами, питання корупції обговорювали з президентом України Володимиром Зеленським та представниками українського уряду під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
Зазначено, що антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС.
– Це зображують як щось, що Україна повинна зробити, щоб отримати підтримку західних союзників і, зрештою, реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і, безумовно, це правда, – наголосив Міллер.
Речник Держдепу вважає, що подолання корупції є важливим для здатності України побудувати довгострокову економіку.
– Оскільки Україна буде сусідом Росії назавжди, їй потрібно мати економіку, яка зможе підтримувати апарат безпеки, здатний стримувати майбутню російську агресію, а цього неможливо досягти, якщо в різних секторах економіки буде широко розповсюджена корупція, – додав він.
Раніше у Білому домі повідомили, що незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна