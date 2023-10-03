У Києві військовий застрелив двох побратимів: поліція розслідує обставини
У ніч на неділю, 1 жовтня, у центрі Києва боєць ЗСУ застрелив двох інших військових.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію.
– Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем його товаришів зі служби. Стрільця затримано. Справу відкрито за ст. 115 ч. 2 (Умисне вбивство), – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що інцидент стався на вулиці Лаврській.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова