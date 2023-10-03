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У Києві військовий застрелив двох побратимів: поліція розслідує обставини

пістолет
Фото: Unsplash

У ніч на неділю, 1 жовтня, у центрі Києва боєць ЗСУ застрелив двох інших військових.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію.

– Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем його товаришів зі служби. Стрільця затримано. Справу відкрито за ст. 115 ч. 2 (Умисне вбивство), – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що інцидент стався на вулиці Лаврській.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Київ, Стрілянина, українські військові
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