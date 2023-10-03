Війна може розтягнутися на 2025 рік: аналітики про уникнення ризиків та вплив погоди на контрнаступ

Зима не завадить контрнаступу українських військових, оскільки вони використовують певну тактику та стратегію, з якою ніяка погода не є серйозною перешкодою під час просування.

Про це пише CNN.

– Серйозною перешкодою під час просування може стати погода. Але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, а ми переважно просуваємося без використання техніки, я не думаю, що це дуже вплине на цей етап контрнаступу, – наводить видання слова командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського.

На його думку, Україна не готова ризикувати жертвами, які принесе амбітний механізований наступ, і на цю тактику ведення війни менше впливають погодні умови.

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Виснажувати, розтягувати й бити – цими словами начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін описав стратегію українців. На думку авторів статті, такий підхід буде реалізовуватися і надалі, але зимова погода ускладнить перебіг контрнаступу.

Крім того, аналітики прогнозують збільшення кількості ударів по тилах окупантів. Вони зауважують, у разі отримання ракет Taurus та ATACMS Україна зосередиться на руйнуванні російської інфраструктури. Це спричинить проблеми на критично важливих вузлах матеріально-технічного забезпечення сил РФ, таких як авіабази.

CNN вважає, що Росія знову спробує зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Проте, як зауважує видання, українська енергомережа стала більш стійкою, ніж торік, а ППО більш досконалою.

СNN припускає, що російська агресія може тривати довго. На думку аналітиків, у 2024 році багато факторів вплинуть на майбутнє повномасштабної війни РФ проти України. Видання резюмує, що обидві сторони повинні витримати бруд, мороз і туман зимових місяців. Загалом експерти прогнозують, що війна, не дивлячись на “стабільний прогрес” України на полі бою, розтягнеться на 2025 рік.

Видання робить ставки на весну 2024 року і наголошує, що на цей час припаде потенційно важлива фаза війни. Тоді Україна почне застосовувати літаки F-16 й, можливо, іншу західну зброю.

Зі свого боку представник Ради з міжнародних відносин Макс Бут закликав союзників Києва прискорити постачання озброєння. За його словами, неспроможність партнерів надати ЗСУ достатню кількість військової техніки збільшує шанси на те, що війна затягнеться.

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