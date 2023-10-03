Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Війна може розтягнутися на 2025 рік: аналітики про уникнення ризиків та вплив погоди на контрнаступ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Зима не завадить контрнаступу українських військових, оскільки вони використовують певну тактику та стратегію, з якою ніяка погода не є серйозною перешкодою під час просування.

Про це пише CNN.

– Серйозною перешкодою під час просування може стати погода. Але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, а ми переважно просуваємося без використання техніки, я не думаю, що це дуже вплине на цей етап контрнаступу, – наводить видання слова командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського.

На його думку, Україна не готова ризикувати жертвами, які принесе амбітний механізований наступ, і на цю тактику ведення війни менше впливають погодні умови.

Зараз дивляться

Виснажувати, розтягувати й бити – цими словами начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін описав стратегію українців. На думку авторів статті, такий підхід буде реалізовуватися і надалі, але зимова погода ускладнить перебіг контрнаступу.

Крім того, аналітики прогнозують збільшення кількості ударів по тилах окупантів. Вони зауважують, у разі отримання ракет Taurus та ATACMS Україна зосередиться на руйнуванні російської інфраструктури. Це спричинить проблеми на критично важливих вузлах матеріально-технічного забезпечення сил РФ, таких як авіабази.

CNN  вважає, що Росія знову спробує зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Проте, як зауважує видання, українська енергомережа стала більш стійкою, ніж торік, а ППО більш досконалою.

Читайте також
Для проходження зими: ООН надасть українцям $123 млн адресної допомоги
ООН

СNN припускає, що російська агресія може тривати довго. На думку аналітиків, у 2024 році багато факторів вплинуть на майбутнє повномасштабної війни РФ проти України. Видання резюмує, що обидві сторони повинні витримати бруд, мороз і туман зимових місяців. Загалом експерти прогнозують, що війна, не дивлячись на “стабільний прогрес” України на полі бою, розтягнеться на 2025 рік.

Видання робить ставки на весну 2024 року і наголошує, що на цей час припаде потенційно важлива фаза війни. Тоді Україна почне застосовувати літаки F-16 й, можливо, іншу західну зброю.

Зі свого боку представник Ради з міжнародних відносин Макс Бут закликав союзників Києва прискорити постачання озброєння. За його словами, неспроможність партнерів надати ЗСУ достатню кількість військової техніки збільшує шанси на те, що війна затягнеться.

Війна в Україні, зима, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За найкращим зі сценаріїв, війна завершиться не раніше 2024 року – Грабський
воїни ЗСУ
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Білий дім
Білий дім США
У Ростові-на-Дону підпалили склад із уніформою окупантів
Війна може розтягнутися на 2025 рік: аналітики про уникнення ризиків та вплив погоди на контрнаступ
Данія внесла $14 млн на закупівлю боєприпасів для України
155 мм снаряди
Україна може почати переговори щодо приєднання до ЄС вже цього року – Зеленський
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Війна може розтягнутися на 2025 рік: аналітики про уникнення ризиків та вплив погоди на контрнаступ
Зеленський розкрив головні деталі зустрічі з представниками ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Війна може розтягнутися на 2025 рік: аналітики про уникнення ризиків та вплив погоди на контрнаступ
Нацбанк скасує фіксований курс | США на порозі шатдауну | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Війна може розтягнутися на 2025 рік: аналітики про уникнення ризиків та вплив погоди на контрнаступ
ЗСУ просунулись біля Бахмута | Україна отримає 5 млрд від ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь