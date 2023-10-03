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Ілля Нежигай, редактор стрічки

За найкращим зі сценаріїв, війна завершиться не раніше 2024 року – Грабський

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Тривалість російсько-української війни не обмежитись 2025 роком, а продовжуватись навіть довше.

З такою оцінкою в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив полковник ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

Він нагадав, що і раніше вказував на довготривалість цієї війни поза межами 2024 року.

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– Ця війна у найкращому варіанті може закінчитися не раніше кінця 2024-го року. На сьогодні дуже важко робити прогнози, бо від того, як розвивається ситуація на Півдні, буде залежати перебіг війни , – зауважив Сергій Грабський.

Військовий експерт додав, що існує три основних сценарії, за якими може розвиватись російсько-українська війна: найоптимістичніший, стриманий та найгірший варіанти.

Згідно з найбільш оптимістичним варіантом, українські захисники виходять до узбережжя Азовського моря та перерізають сухопутний коридор РФ між материковою Росією та Кримом, чим здійснюється блокування армії РФ.

– Потім під час осінньо-зимових і початку весняних місяців винищуємо угрупування і розвалюємо російський фланг, – каже експерт.

Більш стриманий прогноз передбачає, що Сили безпеки і оборони перерізають основні комунікації Росії на південному напрямку і створюють передумови для подальшого наступу.

– Але ці передумови вже вимагають проведення додаткової операції, що переводить війну вже на 2025 рік, – каже він.

Разом з тим, найгіршим варіантом є те, що положення українських військ залишається саме в тих позиціях, в яких вона перебуває наразі. Тоді, каже експерт, війна не обмежиться 2025 роком.

– Об’єктивно все залежить від того, як будуть розвиватися події найближчими тижнями на лінії фронту, зокрема на південному напрямку, – резюмував Грабський.

На початку року Факти ICTV разом із експертами аналізували ситуацію фронті, зібравши прогнози щодо перебігу війни у 2023 році.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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