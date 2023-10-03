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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 15 ворожих танків та 40 артсистем ‒ Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України напередодні ліквідували 111 одиниць ворожого озброєння.

Втрати РФ на 3 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 279 440 (+360),
  • танків ‒ 4 732 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8),
  • артилерійських систем – 6 565 (+40),
  • реактивних систем залпового вогню – 801,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 540,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 1 529,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23),
  • спеціальної техніки ‒ 943 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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