Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 15 ворожих танків та 40 артсистем ‒ Генштаб
Сили оборони України напередодні ліквідували 111 одиниць ворожого озброєння.
Втрати РФ на 3 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 279 440 (+360),
- танків ‒ 4 732 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8),
- артилерійських систем – 6 565 (+40),
- реактивних систем залпового вогню – 801,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 540,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),
- крилатих ракет ‒ 1 529,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23),
- спеціальної техніки ‒ 943 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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