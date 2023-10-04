Бойові спроможності РФ на Оріхівському напрямку погіршилися – ISW

Бойові можливості російських підрозділів, які намагаються протистояти українському наступу на Оріхівському напрямку, значно погіршилися. Окупантам дедалі важче проводити контратаки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради з російським військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють на західному напрямку Запорізької області.

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Вибір Шойгу може свідчити про те, що він прагне відзначити російських командирів, які продовжують виконувати накази військового керівництва щодо безперервних контратак.

Так, під час наради 3 жовтня глава Міноборони РФ приписує успішні оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70 гвардійського мотострілецького полку (42 мотострілецька дивізія, 58 загальновійськова армія, Південний військовий округ), 56 повітряно-десантної бригади, 56 повітряної армії (Південного військового округу), 56 десантно-штурмового полку (7 дивізії ПДВ), 810 бригади морської піхоти (Чорноморського флоту) та 291 гвардійської артилерійської бригади (58 армії ПдВО).

Аналітики зазначають, що Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, як-от 108 полк (7 дивізія ПДВ) або 247 полк (7 дивізія ПДВ).

– Міністерство оборони Росії регулярно навмисно применшує або збільшує досягнення певних командирів, щоб досягти політичних цілей Шойгу або російського військового командування, – йдеться у звіті.

Деякі російські провоєнні блогери нещодавно повідомляли, що командири РФ дедалі частіше стоять перед вибором: або “витрачати” свої війська в контратаках для утримання тактичних позицій, або протистояти командуванню, відступаючи на заздалегідь підготовлені позиції, тим самим ризикуючи своєю кар’єрою.

Деякі з виділених Шойгу формувань постійно контратакують на лінії Роботине-Вербове, що завдає їм шкоди.

26 вересня у Інституті зафіксували, що підрозділи 70 гвардійського мотострілецького полку та інші формування 58 АК (ймовірно, включно з 291 гвардійською артилерійською бригадою) продовжували контратакувати поблизу Новопрокопівки, незважаючи на їхній ймовірний деградований стан.

– За оцінками ISW, залучення 70 гвардійського мотострілецького полку до цих контратак свідчить про те, що бойові можливості активних елементів 7 дивізії ПДВ значно погіршилися, і що ці елементи ПДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж українського прориву на Оріхівському напрямку, – додають фахівці.

Раніше у Міноборони РФ поскаржились на атаку десантників у Криму.

Джерело : ISW

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