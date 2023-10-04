Не бачать тепловізори та дрони: в Україні створили плащ-невидимку для ЗСУ

Українські винахідники створили для Сил оборони унікальний плащ-невидимку, який непомітний для тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Зразок нової розробки, який пройшов успішні випробування в польових умовах, показав на відео віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога, що особливо актуально для наших снайперів або груп CCO, які виконують бойові завдання.

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– Розробка компактна та легка – вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. Плащ-невидимка – це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті, – наголосив Федоров.

Фото: скрин відео

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