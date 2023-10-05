Це не міг бути український HIMARS: ООН опублікувала звіт щодо теракту в Оленівці

Свіжий звіт ООН щодо теракту РФ у колонії біля Оленівки 29 липня 2022 року свідчить, що навіть одна ракета HIMARS спричинила б серйозніші руйнування, а також, що боєприпас, який влучив у будівлю, рухався зі сходу на захід.

Про це з посиланням на свіжий звіт ООН повідомляє уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у ніч із 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки.

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Попри те, що вже об 11:00 пропагандисти РФ у казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті зазначає, що сила руйнувань не відповідає масштабам такої атаки.

– Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS. Навіть одна ракета HIMARS, імовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи, – йдеться у звіті.

Також серед нових деталей наводять те, що відеозаписи і фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень здається узгодженою із наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід.

Крім того, УВКПЛ наголошує, що держава, яка утримує у полоні людей і несе відповідальність за їхню безпеку, у разі їхньої смерті чи поранення повинна розпочати негайне офіційне розслідування. А це, у свою чергу, потрібно для встановлення індивідуальної кримінальної відповідальністі за смерть або поранення військовополонених.

Однак офіс УВКПЛ не отримав інформації про те, що РФ виконала ці зобов’язання щодо розслідування та судового переслідування.

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