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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Осінні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть

школа діти за партами
Фото: УНІАН

Вже другий рік поспіль школярі розпочали навчання в умовах повномасштабної війни. Цей період триватиме з 1 вересня до 28 червня. Кінцева дата може відрізнятися залежно від регіону, оскільки це рішення залишається за місцевою владою. Вже відома і дата осінніх канікул.

Коли розпочнуться осінні канікули у 2023 році та скільки триватиме відпочинок – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Осінні канікули 2023 – дата

Навчальний рік має два семестри, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті стартують канікули.

Зараз дивляться

Недивлячись на те, що освітні заклади можуть самостійно формувати структуру навчального року, осінні канікули часто припадають на останній тиждень жовтня.

Тож у 2023 році осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та триватимуть до 29 жовтня.

Як і минулого навчального року, у школярів буде три формати навчання – очний, дистанційний та змішаний. Його місцева влада має обрати, виходячи із ситуації з безпекою в регіоні.

До речі, Факти ICTV писали, коли школярі підуть на канікули взимку , навесні та з якого числа розпочнеться літній відпочинок.

Канікули, осінь, Освіта в Україні, шкільна освіта
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